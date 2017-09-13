В Ялте канализация разрушает подпорную стену (ФОТО)

В Ялте из-за прорыва канализации может рухнуть подпорная стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети ялтинцы жалуются на бездействие коммунальных служб и предупреждают: нерасторопность местных чиновников может стоить человеческих жизней.

«Уже неделю течёт вода по опорной стене ул. Тимирязева 27. И дело в том, что не просто капает, а реально течёт ручьем и подванивает канализацией. А ведь стена таки может упасть! И ладно бы на машины, припаркованные под ней, так может и на людей», – написала в соцсети горожанка и добавила, что ее соседи обращались в аварийную службу, но устранять прорыв так никто и не приехал. Другие отмечают, что такова тактика местных чиновников: «У нас пока что-нибудь не обвалится конкретно, никто не пошевелится».

«Сейчас мы отправим туда специалистов на обследование подпорной стены. Они должны будут нам заключение дать», – сообщили РИА «Новый День» в Ялтинском управлении городского хозяйства. Правда, когда именно и будет ли устранен прорыв, комментировать отказались.

Между тем, в феврале 2015 года из-за избыточного переувлажнения грунта в Ялте уже рухнула одна подпорная стена. К счастью, тогда пострадали только припаркованные автомобили.

Фото группы VK «Подслушано Ялта»

Ялта, Анастасия Зук

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