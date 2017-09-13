В Крыму предлагают форсировать внедрение передовых космических разработок

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») выступил с инициативой форсировать внедрение в Крыму передовых отечественных космических разработок. «Распространение технологий на основе результатов космической деятельности позволит существенно стимулировать развитие экономики полуострова в сфере туризма, сельского и лесного хозяйства, строительства и транспорта, экологии, а также создаст предпосылки к появлению новых отраслей экономики, связанных с применением беспилотной техники, – заявили в пресс-службе РКС. – Космические данные могут применяться в Крыму для мониторинга чрезвычайных ситуаций, контроля застройки побережья, морских судов, вылова рыбы и состояния биоресурсов, а также для экологического мониторинга».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полуострове предлагается покрыть сплошной сетью высокоточной навигации за счет объединения референцных станций различных производителей, владельцев и операторов. Такое объединение холдинг уже ведет по всей России в рамках проекта создания Национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП). Это позволит значительно повысить эффективность кадастровых работ, высокотехнологичного строительства, существенно упростит добычу полезных ископаемых и навигацию в прибрежных водах, считают в РКС.

«Сегодня в Крыму уже насчитывается несколько десятков референцных станций. Их объединение в сеть на базе программно-математической платформы позволит в любой точке полуострова получить точность определения координат около 3 см, – отмечает заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов. – Это очень высокий показатель, который увеличит эффективность работы во многих областях – от геологоразведки до строительства».

Внедрение технологий высокоточной навигации также позволит существенно повысить безопасность критически важных объектов на территории Крыма. Разработанная в РКС система высокоточного мониторинга отслеживает и на ранних этапах выявляет малейшие смещения и колебания в конструкции мостов, плотин, башен, трубопроводов и других сооружений.

Подобные системы уже установлены и эксплуатируются на Бугринском мосту через реку Обь в Новосибирске и на трехкилометровом железнодорожном мосту через реку Зея вблизи города Свободный Амурской области. Следующим объектом, оснащенным этой системой, может стать мост через Керченский пролив.

Еще одним практическим применением российской навигационной системы является мониторинг транспорта. Специальные программные продукты облегчают мониторинг работы общественного транспорта, машин скорой помощи, полиции и школьных автобусов, а также планирования обслуживания дорог. Это позволит РК существенно снизить траты на обслуживание техники и повысить безопасность перевозок, а также организовать для туристической сферы новую удобную информационную систему.

Актуальная для Крыма проблема межевания земель может быть решена с использованием возможностей российской группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Аналогичный проект недавно реализован в двух районах Ростовской области, где в начале 2017 года на основе данных космической съемки удалось провести межевание и выявить факты незаконной засыпки водных объектов.

В настоящее время в Крыму создается центр компетенций в области использования результатов космической деятельности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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