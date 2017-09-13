Скандал с турбинами Siemens для Крыма продолжается: подан очередной иск в суд

ООО «Сименс технологии газовых турбин» подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление зарегистрировано 13 сентября.

Отметим, что иск к двум структурам «Ростеха» подан, так какОАО «Технопромэкспорт» приобрела турбины Siemens для Тамани, а после перепродала их одноименному ООО, которое также принадлежит «Ростеху». Такая схема позволила снять обойти запрет установки турбин в Крыму: если в первой сделке были ограничения на перевозку оборудования в Крым, то во второй эта тема даже не поднималась. По мнению юристов, использованная «Ростехом» схема поставки турбин производства Siemens в Крым, предназначенных для ТЭС в Тамани, оставляет немецкой компании мало шансов оспорить в суде место установки оборудования.

Напомним, это не первый иск по крымским турбинам: концерн SiemensAktiengesellschaft подал иск в арбитражный суд Москвы, потребовав арестовать газовые турбины, обнаруженные в Республике, и запретить их монтаж. Рассмотрение иска по существу назначено на 18 сентября.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 13.09.17

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