В Севастополе обезвредили немецкую кассетную авиабомбу

Пиротехники МЧС обезвредили в Севастополе немецкую кассетную авиабомбу SD-2 времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощный снаряд нашла местная жительница в лесополосе возле садового товарищества. Бомба лежала в небольшом углублении на расстоянии всего 150 метров от частных жилых домов.

«Немецкая авиабомба весом 2 кг предназначалась для уничтожения живой силы противника, повреждения самолетов на открытых стоянках, а также в качестве противопехотной мины при снаряжении взрывателем специального назначения для минирования местности. Такие авиабомбы имеют нехарактерный для боеприпасов вид, из-за чего часто люди не обращают на них внимания, не осознают опасности при их обнаружении и путают их с обычной кувалдой или чем-то похожим», – сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

На время проведения взрывных работ сотрудники полиции организовали оцепление опасной зоны, зеленые насаждения не пострадали.

Севастополь, Мария Моссур

Севастополь. Другие новости 13.09.17

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