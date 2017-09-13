Украина обвинила французов в поставках оборудования в Крым

Компанию из Франции обвинили в поставках оборудования на стройку в Керченском проливе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рекламном ролике компании PTC – Fayat Group, специализирующейся на производстве оборудования для забивки свай, на Украине узрели кадры строительства Крымского моста. И завили: это подтверждение того, что на стройке через Керченский пролив используется французская техника. Киев настаивает, что западная компания знала, куда поставляется оборудование, но, несмотря на санкции против РФ, приняла участие в российском проекте.

Отметим, что PTC – Fayat Group в своем сегменте является одной из ведущих компаний в мире.

Напомним, убытки от строительства Крымского моста на Украине оценили в 10 млрд гривен. В целом, «незалежная» уже насчитала общую сумму ущерба от потери Крыма в размере 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 трл рублей или более 43 млрд долларов по действующему курсу).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.09.17

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