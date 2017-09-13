Крымскотатарский общественник назвал поджог своего дома местью за борьбу с застройкой

Глава крымскотатарской общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов, дом которого во вторник забросали «коктейлями Молотова», считает случившееся реакцией «определенных людей» на протесты жителей района, недовольных планами коммерческой застройки территории их проживания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», общественник связал нападение с деятельностью своей организации и обращением в суд с исками о незаконности реализации проекта «Крымская роза».

Отметим, что в рамках жилищного проекта на севере Симферополя на площади в 100 гектаров планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья с сопутствующей инфраструктурой: две школы, детские сады на полторы тысячи мест, медучреждения, спорткомплекс в 9 тысяч квадратных метров и городской парк площадью 23 гектара. Стоимость проекта – 32 миллиарда рублей.

Однако для его реализации необходимо снести жилые дома и мечеть в районе улицы Стрелковой. Власти Симферополя настаивают, что они были построены самозахватом.

«В микрорайоне возле улицы Стрелковой люди с 2006 года добивались оформления земли, выстроили там дома, мечети, живут там, рожают детей. Они получили положительное решение правительственной комиссии в 2013 году, что этот массив будет узакониваться как район компактного проживания крымских татар. Люди должны были получить все эти участки», – цитируют Абдураимова крымские СМИ.

По его словам, все надежды рухнули после появления планов застройки района. Жители вышли на акцию протеста. Общественной организации удалось добиться временной приостановки коммерческого строительства.

Как уже писал РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 11-е на 12-е сентября. Неизвестные через забор бросили три бутылки с горючей смесью. Одна из них попала в окно детской комнаты, где спала 6-летняя внучка Абдураимова. В результате поджога никто не пострадал, так как жильцы дома проснулись от звона бьющегося стекла и вовремя потушили огонь. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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