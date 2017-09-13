Украина устроила очередную провокацию: военные обстреляли «своих» боевиков

Возле Донецкой фильтровальной станции подразделения ВСУ обстреляли позиции боевиков запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. По данным оперативного командования ДНР, перестрелка была устроена военными 72 отдельной механизированной бригады с целью провокации. В момент обстрела в районе фильтровальной станции находились сотрудники МЧС ДНР, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

«Был совершен провокационный обстрел по позициям подразделений «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), который был принят боевиками за обстрел со стороны ДНР»,– рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Также украинские военные обстреляли поселки Крутая Балка, Васильевка и Яковлевка в районе Ясиноватой. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

На Украине перестрелку пока не комментируют. При этом военные не в первый раз «отстреливают» радикалов. Так, в начале августа командование Вооруженных сил Украины уведомило силовиков о приближении радикалов и дало команду на их полную ликвидацию. Позже, Киев собирался возложить вину за уничтожение «правосеков» на вооруженные силы ДНР.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 13.09.17

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