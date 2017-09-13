А дальше сам: новоиспеченному губернатору Севастополя, похоже, не стоит рассчитывать на щедрость Москвы

Новоиспеченному губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову вряд ли стоит рассчитывать на столь же щедрую поддержку со стороны Москвы, как он получил на выборах. Как уже сообщал РИА «Новый День», для кандидата от партии власти были созданы все условия: и срочникам голосовать разрешили (хотя нигде в России такое больше не практикуется), и подписи почти всех депутатов-единороссов отдали, убрав таким образом опасных конкурентов, и спарринг-партнеров предоставили (отличный, кстати, был выбор – они втроем едва перебрались за 10%), и предвыборный бюджет Овсянникова стал самым большим в России в 2017 году – только официальную «кассу» оценили в 50 млн рублей.

Так что шансов не выиграть у кандидата-единоросса не было, требовалось только сделать результат легитимным. То есть, перед командной Овсянникова стояла одна задача – обеспечить как можно большую явку.

А явка получилась рекордно низкой за последние 3 года. При том что число избирателей в этом году в Севастополе увеличилось.

Как бы то ни было, а теперь губернатору придется как-то работать в невыбиравшем его городе: обеспечивать жизнедеятельность, развивать соцсферу, поддерживать культурные проекты и искать на все это деньги. Самому. Так как Москва, похоже, бросаться деньгами в сторону Севастополя больше не собирается. Правда, дали 800 млн на дороги, но тратить их придется под жестким контролем федерального Минтранса, да еще за каждую копейку отчитываться перед администрацией президента.

А по некоторым направлениям финансирование и вовсе сократили. Например, бюджет традиционного Крымского военно-исторического фестиваля (пройдет 15 и 16 сентября на Федюхиных высотах) пришлось урезать в 2 раза, так как Минкульт РФ не выделил на мероприятие ни копейки. А сам фестиваль, начинавшийся как всероссийский, стал региональным.

«Федеральные бюджеты на всякую лирику в связи с окончанием выборов в Севастополе решили больше не баловать собой город-герой, – прокомментировал ситуацию крымский блогер Дионис Апостолаки. – Например, в Крыму у Минкульта РФ есть проекты поинтереснее».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.09.17

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