В Госдуме рассмотрят проект помощи крымским отцам-одиночкам

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует сегодня рассмотреть законопроект о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки крымчанам, имеющим двух и более детей.

Как уже сообщал «Новый День», согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2015 года началась выплата материнского капитала жителям Крыма и Севастополя, чьи вторые и последующие дети родились после 31 декабря 2006 года.

По законодательству России, мужчины могут претендовать на материнский капитал, если умершая мать их детей была гражданкой РФ. То есть, крымчане, чьи жены умерли до 18 марта 2014 года, под действие закона о маткапитале не попадали. Проект поправок в соответствующий закон планировалось рассмотреть в течение весенней сессии. Однако документ был внесен в Госдуму только в июле. Теперь предполагается наделить вдовцов и детей, проживающих в Крыму, правом распоряжаться выплатой в случае смерти женщины в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года.

Проект в первом чтении планируется принять на одном из ближайших заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, материнский капитал на сегодняшний день превышает 450 тысяч рублей.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.09.17

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