В Крыму пойдет под суд депутат-«ботаник»

Один из депутатов Крыма может сесть на 2 года за «ботанические эксперименты».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СКРФ по РК, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Некрасовского сельского поселения Советского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Летом 2017 года в одном из сел была обнаружена крупная плантация конопли. Оказалось, что растение, содержащее наркотическое средство, культивировал народный избранник.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.09.17

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