Крым обходится ЕС в 2 раза дороже, чем России

ЕС потерял из-за антироссийских санкций в 2 раза больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН Идрис Джазаири.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничений в отношении РФ были введены в 2014 году после присоединения Крыма. С тех пор Россия потеряла 55 млрд долларов, Евросоюз – около 100 млрд. Ежемесячно антироссийские санкции обходятся ЕС в 3,2 млрд долларов.

При этом Джазаири отметил, что предпринятые в отношении РФ меры не имеют никакого положительного воздействия: за 3 года ВВП России из-за санкций снизился максимум на 1%. Ограничения привели к увеличению людей, живущих за чертой бедности с 15,5 млн человек в 2013 году до 19,8 млн в 2016 году.

В ООН считают, что наибольший урон российской экономике нанесло падение цен на нефть.

«Пример Российской Федерации свидетельствует об ожидаемой адаптируемости относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами», – цитирует Джазаири РИА «Новости».

Он призвал провести анализ эффективности односторонних принудительных мер в отношении России с точки зрения достижения провозглашенной цели, «действуя при этом таким образом, чтобы избавить ни в чем не повинных гражданских лиц в странах-инициаторах и странах-объектах санкций от нежелательных неблагоприятных последствий для прав человека».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 14.09.17

В Крыму пойдет под суд депутат-«ботаник». / В Госдуме рассмотрят проект помощи крымским отцам-одиночкам. / А дальше сам: новоиспеченному губернатору Севастополя, похоже, не стоит рассчитывать на щедрость Москвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»