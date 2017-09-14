Бестолковая агитация ещё и наказуема: спойлеров Овсянникова заставят раскошелиться

Ни в чём не убедившие севастопольцев так называемые соперники Дмитрия Овсянникова на выборах губернатора могут понести наказание за свой разбросанный тут и там агитационный мусор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что все листовки должны были быть сняты еще до дня «тишины», в Севастополе до сих пор на столбах красуется реклама кандидатов от различных политических партий. В некоторых местах бумажная агитация сорвана, но не утилизирована.

Горожанам послевыборный «сюрприз» не пришелся по душе: «По разным адресам Ленинского района, везде встречал незаконно размещенную агитационную продукцию. Учитывая, что на каждой листовке имеется вся необходимая информация о заказчике печати, завтра направляю заявление в полицию о привлечении наших уважаемых «засранцев» к административной ответственности», – написал в социальной сети местный житель.

Призывают навести в городе порядок и местные телеграмм-каналы: «Нагадил – убери! Это самое лучшее, что могут сделать теперь уже депутаты. Ведь они голос сорвали во время кампании, рассказывая как они любят Севастополь», – пишет РИА 82.

В целом, мусорный вопрос в городе-герое является постоянной темой для обсуждений: в социальных сетях горожане и туристы регулярно просят городские власти навести порядок в Севастополе, но пока безрезультатно.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.09.17

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