Иди домой и больше так не делай: экс-главе Инкермана дали срок, и отпустили на волю

Нахимовский районный суд признал бывшего главу Инкермана виновным в служебном подлоге и мошенничестве.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в июле-августе 2015 года экс-градоначальник, используя служебное положение, пытался присвоить 800 тысяч рублей. Однако свой умысел до конца не довел, так как его действия были пресечены полицией.

По решению суда мужчину приговорили к двум годам тюремного срока с ограничением свободы на полтора года, а также лишили права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления на 3 года.

«Осужденному засчитан срок содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом в период предварительного следствия и судебного рассмотрения, в связи с чем он освобожден от наказания в виде лишения свободы», – говорится в сообщении пресс-службы севастопольской прокуратуры.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 14.09.17

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