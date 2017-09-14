Должок: Украина обязана за пять лет выплатить десятки миллиардов долларов

До 2022 года в рамках долговых обязательств Украина должна выплатить 64,2 млрд долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в 2018 году долговые выплаты «незалежной» должны составить 10,9 млрд долларов, в 2019 году – 11,5 млрд долларов, в 2020 –13,7 млрд долларов, в 2021 – 14,0 млрд долларов и в 2022 – 13,9 млрд долларов.

Долговые суммы в гривнах конвертированы в долларовые по среднему обменному курсу на уровне 30,1 гривны за доллар в 2018 году, 30,8 гривны за доллар в 2019 году, 31,2 гривны за доллар в 2020-2022годах. В расчете на каждого украинца сейчас приходится примерно $1,76 тыс. госдолга. Страна тратит на обслуживание своего внешнего долга 4% от национального ВВП, а это более 3,8 млрд долларов ежегодно. При этом уровень госдолга по отношению к ВВП уже достиг порядка 80%, пишет «Коммерсант».

Напомним, к концу июля текущего года государственный долг «незалежной» достиг 2 трлн гривен, что превышает 76 млрд долларов. На Украине поясняют, что стремительный рост произошел из-за падения курса гривны по отношению к американскому доллару: в декабре 2013 года один доллар стоил семь гривен, в этом году 26 гривен.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.09.17

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