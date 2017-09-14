Хорошо живут: главбух керченского МУПа-должника получал почти 100 тысяч рублей в месяц

Руководство керченских МУПов, несмотря на сложное финансовое положение организаций, себя не обижает.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», в 2016 году директора и главные бухгалтеры получали зарплату, в 3-4 раза превышающую среднюю по Керчи.

Согласно данным, опубликованным на сайте керченской администрации, самым богатым работником керченских МУПов по итогам 2016 года стал главный бухгалтер МУП МОГОК РК «Керченский комбинат благоустройства» с зарплатой 98 тысяч 735, 3 рубля. Даже директор организации получал меньше – 72 тысячи 211, 3 рубля.

При этом МУП задолжал городской казне 1 миллион 978 тысяч 324,17 рубля.

Не отличались скромностью и «гонорары» руководящего звена предприятия «Полигон», его директор получал 71 тысячу 603,44 рубля в месяц, главный инженер – 57 тысяч 647 рублей, главный бухгалтер – 51 тысячу 531,12 рубля.

Глава «Горсвет-Керчь в среднем зарабатывал 36 тысяч 633,71 рубля, главный инженер – 30 тысяч 927,71 рубля, главный бухгалтер – 29 тысяч 151, 63 рубля.

Отметим, что средняя зарплата горожан составляет 15-20 тысяч рублей в месяц.

«Документ, в котором власти указали размер зарплат руководителей МУПов, на данный момент удален из соответствующего раздела сайта администрации города», – пишет керченский городской сайт kerch.com.ru.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 14.09.17

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