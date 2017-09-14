Назад в СССР: Украина пытается строить «железный занавес»

Стремясь избавиться от советского прошлого, Украина активно пользуется приемами правительства СССР: пытаясь пресечь выход любой информации о развитии Крыма, Киев перешел в активную стадию политики «железного занавеса». Об этом заявил глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов.

«Примеры тому – водная, продовольственная, транспортная, энергетическая блокады, преследование иностранцев за посещение полуострова, а также гонения крымчан на международных площадках», – цитирует Смирнова РИА «Новости».

При этом, Украина абсолютно не принимает во внимание то факт, что почти 30 лет назад первый «железный занавес» рухнул, похоронив под собой СССР.

«Эта миссия исторически обречена на провал, а «железный занавес» является отжившим политическим клише», – заявил Смирнов.

Как уже сообщал «Новый День», Украина всеми силами пытается не пускать своих граждан в Крым, а на конференции в Варшаве главе Союза журналистов Крыма Андрею Трофимову не дали права голоса. Во время дискуссии о свободе СМИ украинская делегация потребовала от председателя ОБСЕ лишить крымчанина права выступления, объяснив свое требованием тем, что такой структуры как союз журналистов Крыма не существует. В защиту Трофимова высказались российские коллеги, однако это не изменило ситуации, и крымчанин не смог продолжить доклад.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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