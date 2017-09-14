Юные крымчане «бомбят» автомобили

В Симферополе сотрудники полиции раскрыли серию краж из автомобилей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, ворами оказались юнцы 17-ти и 13-ти лет из Красноперекопского района. Руководил «бандой» 21-летний односельчанин, уже имевший проблемы с законом.

17-летний студент автотранспортного техникума, хорошо разбирающийся в устройстве авто, помогал вскрывать двери и окна автомобилей, а его 13-летний приятель «стоял на стрёме». Добычей юных воров обычно становились автомагнитолы, инструменты и мелкие вещи, которые они продавали на городских рынках. Деньги делили поровну. Всего подельники совершили 10 краж.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Малолетние воры признались в содеянном.

Еще одних юных преступников задержали в Севастополе. Подростки 17-ти и 16-лет решили покататься на машине и угнали по очереди сразу два автомобиля.

Вначале в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 46-летняя горожанка, сообщившая о пропаже припаркованного возле дома автомобиля ЗАЗ. Позднее с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ обратилась еще одна жительница Севастополя.

Полицейские обнаружили машины в разных частях города и вернули законным владельцам.

В отношении задержанных возбудили ряд уголовных дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее в Севастополе задержали 17-летнего горожанина, подозреваемого в краже золотых украшений и сейфа с документами из дома садового товарищества «Эдельвейс».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 14.09.17

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