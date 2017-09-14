В Симферополе объявлен карантин по бешенству

В Симферополе в районе городского автовокзала ввели карантин по бешенству.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в доме №34 по улице Воровского была обнаружена заболевшая собака.

По указу главы Крыма Сергея Аксёнова, в течение двух месяцев запрещено продавать домашних животных, проводить выставки собак и кошек в пределах пересечения улиц Неапольской, Воровского, Киевской, Алуштинской, Беспалова до реки Салгир, названных «неблагополучными», а также вывозить животных с этой территории.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 14.09.17

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