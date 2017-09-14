Ялту взбудоражили слухи о попытках похищения детей

В Ялте переполох – город взбудоражен очередными слухами, что некие люди на иномарках пытаются похищать детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с поста, размещенного вчера вечером в одной из социальных сетей:

«На остановке к ребенку подъехала машина, черная, тонированная БМВ, с двумя молодыми людьми. Они настойчиво пытались предлагать подвезти сына подруги до дома, угостить конфетой, а если он будет себя хорошо вести – купить айфон и подарить ему, но ребенок сориентировался и убежал. Сейчас в милиции создают фоторобот, заявление написали. Со слов работников милиции, по городу ездят Мерседес и Солярис с теми же предложениями. Будьте бдительны и объясните детям как себя необходимо вести. Касается всех: и девочек, и мальчиков».

Это сообщение всколыхнуло пользователей. Одни обеспокоенно уточняют детали происшествия и в каком именно районе это было. Другие припоминают аналогичные случаи: «В Гаспре, в том учебном году, к мой дочери тоже подъехала машина, предложили подвезти до школы. Интересовались, в какую школу. Дочь убежала. Я ее с садика учу не разговаривать с посторонними и т.п. Человек был незнакомый. Машина типа Рено Кенго белая. Мы потом по Гаспре смотрели и видели похожие машины, но водители были не те».

Третьи отмечают, что новость эта – совсем не новость и не про Ялту: пост гуляет по Интернету несколько месяцев, на прошлой неделе его видели в севастопольских лентах: «В каком городе это произошло, какая остановка, кто изначально запустил эту информацию – никакой конкретики. Думаю, что спам... Прямо вот преступники изо дня в день колесят в этих машинах по всему Крыму в поисках жертвы, ага», – комментируют ялтинцы, не склонные впадать в панику.

Автор поста сообщил, что эту информацию учителя рассылают родителям – чтобы те провели профилактическую беседу с родителями или, если не видят никакой угрозы, проигнорировали.

Многие пользователи соцсетей, кстати, воспользовались советом и с детьми поговорили.

Между тем, в полиции сообщили, что заявлений о попытках похищения несовершеннолетних не поступало, но информацию на всякий случай проверят.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 14.09.17

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