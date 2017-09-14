Месть мусорщиков: в Крыму проучили туриста, припарковавшегося в неположенном месте (ФОТО)

В Судаке проучили одного из автомобилистов, уверенных, что они могут парковать свои машины, где угодно, не считаясь с интересами других.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некий турист из Московской области припарковал автомобиль на перекрестке улиц Морская и Ушакова, неподалеку от гостиницы «Солдайя». Место это популярное: с одной стороны ТОК «Судак», с другой стороны – микрорайон, буквально «нашпигованный» всевозможными гостевыми домами, отелями и отельчиками.

А вот с парковками проблема. И, видимо, турист решил не заморачиваться в поисках стоянки и приткнул авто там, где было удобно.

Но это не понравилось ни местным жителям, ни коммунальщикам, не сумевшим подобраться к мусорным бакам. В результате автомобиль наглеца превратился в свалку.

«Пусть так будет с каждым мудлом, как вот с этим на «форде» с материковыми номерами, которое будет препятствовать вывозу мусора – или просто... парковать своё транспортное средство в неположенном месте. Это по-нашему – по-крымски», – прокомментировал ситуацию крымский блогер Александр Кирьяков.

Пользователи соцсетей инициативу судакчан, в целом, одобряют: «Вот это реально наказан, а не то, что всякие наклеечки скромные на лобовое…» «Жестко, но справедливо». Некоторые, впрочем, опасаются, что так может дойти и до самосуда – лучше было вызвать полицию. Но эта позиция особой поддержки не нашла: «Не, ну, можно, конечно, вызвать полицию, эвакуатор, полночи просидеть тут в ожидании, – отметил Александр Кирьяков, – а мусор убирать надо? Вот. Так эффективно и другим наука… Владелец машинки надолго запомнит своё 13 число в календаре»

Фото Александра Кирьякова

Судак, Варвара Бурлакова

Судак. Другие новости 14.09.17

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