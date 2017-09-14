Турпоток в Крым сократился на четверть

Эксперты по итогам летнего сезона зафиксировали падение турпотока на российские пляжные направления в среднем на 20%. Такое снижение спроса отмечено в Сочи, Анапе и Геленджике. Крым «просел» на 25%.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, ситуация на самих курортах в целом лучше, чем у туроператоров: туда едет много самостоятельных туристов. Отели в Крыму и Краснодарском крае также зафиксировали спад, но более умеренный –10% – 15%.

«В этом году соотношение организованных и самостоятельных туристов изменилось. В спокойные годы оно было примерно 35 к 65, в ударном прошлом году – где-то 40 к 60, если не 50 на 50. А в этом году, похоже, стало 30 на 70, отчего у туроператоров и образовался спад в среднем на 20%», – цитирует Тюрину Интерфакс.

По мнению пресс-секретаря РСТ, главным виновником снижения интереса россиян к отечественным курортам стала Турция. В тех сегментах, где она не может составить достойную конкуренцию, а это санаторный отдых и речные круизы, турпоток сохранился на прошлогоднем уровне. Статистику подпортили и прохладная погода в начале лета, и снижение курса валюты.

Напомним, что крымские власти категорически не согласны с экспертными оценками и заявляют лишь о незначительном снижении количества отдыхающих по сравнению с прошлым годом. Как уже сообщал РИА «Новый День», по данным регионального Минтуризма, по итогам 8 месяцев в Крыму отдохнули 4 миллиона 87,3 тысячи туристов, что на 4,2% меньше, чем за январь-август 2016-го года.

В конце прошлой недели глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявлял о средней загрузке крымских отелей в 73%.

«Южнобережные отели и санатории заполнены практически на 100%, отстают Восточный и Западный Крым», – отрапортовал депутат.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 14.09.17

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