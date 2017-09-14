В Крыму осудили мошенника, пытавшегося «погреть руки» на ФЦП

В Симферополе огласили приговор жителю Йошкар-Олы, попытавшемуся заработать на строительстве объектов Федеральной целевой программы развития Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, мужчина, сославшись на связи с чиновниками, обещал помочь в корректировке сметной документации и получить положительные заключения гостройэкспертизы застройщику, возводившему детские сады в микрорайонах Луговое и Фонтаны (Симферополь).

Разумеется, за вознаграждение: за свои услуги посредник скромно попросил 8 млн рублей.

На самом деле еще за несколько дней до прозвучавшего предложения специалисты «Госстройэкспертизы» подписали положительные заключения на проекты дошкольных учреждений. 31 декабря 2016 года застройщик передал мужчине аванс – 2 миллиона рублей. Остаток суммы нужно было отдать 6 января. Но порадоваться «рождественскому траншу» мошенник уже не смог – в момент передачи взятки его задержали сотрудники УФСБ.

Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.09.17

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