Соратники Порошенко не верят в возвращение Крыма

Бывший крымчанин Сергей Куницын продает свой особняк возле реки Салгир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе выставили на продажу пятиэтажный особняк с 12 комнатами, 7 санузлами, общей площадью 715 метров. Цена – 1 млн долларов. В особнячке осведомленные люди опознали дом экс-председателя правительства Крыма, бывшего представителя президента Украины в АРК, а ныне советника президента Украины Порошенко и депутата Верховной Рады Куницына.

И сразу же пришли к выводу, что беглый политик признал Крым российским: имущество оформлено по российскому законодательству, на него получены российские документы. В соцсетях обсуждают, сколько при Украине зарабатывали госслужащие, если могли себе позволить такие «домики».

«Земли в Севастополе Куницын продал много, вполне хватило на дом, – резюмируют крымчане. – Ох, не верит нардеп в возврат Крыма Украине. Куда СБУ смотрит?»

Напомним, в октябре прошлого года Генпрокурор Украины Юрий Луценко за миллион долларов выставил на продажу свою квартиру в Ялте.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.09.17

Теперь и голландцы: еще две европейские компании обвинили в связях с Крымом. / Крымчане взбудоражены: в Тихой бухте завелись и орудуют «элитные черти». / В Крыму осудили мошенника, пытавшегося «погреть руки» на ФЦП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»