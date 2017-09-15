Большинство жителей ЕС понимают, что Крым – неотъемлемая часть России

Большинство европейцев постепенно приходят к пониманию, что Крым – неотъемлемая часть России. Об этом заявил представитель германской Партии левых (Die Linke), член комитета бундестага по обороне Александер Ной.

По словам парламентария, сейчас Запад не желает признавать Крым частью России, так как для НАТО полуостров стратегически важен с точки зрения расширения сферы влияния и полного контроля над черноморским регионом. Именно поэтому в НАТО и ЕС настолько раздражены произошедшим воссоединением полуострова с Россией, считает Ной. Тем не менее, вопрос Крыма постепенно перестает быть настолько «жгучей темой» в западной политике, так как большинство европейцев начинает понимать, что Крым является частью России.

Теперь всё внимание смещается к войне на востоке Украины, отмечает немецкий парламентарий.

Как уже сообщал «Новый День», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть отменены после утверждения соглашения о прекращении огня на Украине. Ной считает, что это было популистское заявление: «Думаю, что пока санкции будут сохранены. Евросоюз сейчас попал в собственную ловушку. Киев не желает соблюдать Минские соглашения, а Запад, включая немецкое правительство, не хочет оказывать давление на украинские власти по этому вопросу, – цитируют парламентария «Известия». – Наша партия всегда выступала против антироссийских мер, которые нанесли значительный ущерб немецкому бизнесу. Мы настаиваем на том, чтобы ЕС и НАТО были нейтральными игроками, которые находятся вне конфликта на востоке Украины. Ведь сейчас всё с точностью до наоборот. Вашингтон и Брюссель – основные игроки на этом поле. Они лишь используют Украину в борьбе против России».

По словам Ноя, Запад, включая Германию, не готов смириться с тем, что теряет свое глобальное влияние, а Россия возрождается как мировая держава. И поэтому всячески пытается тормозить ее развитие.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 14.09.17

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