Медикам в Крыму будут компенсировать аренду жилья

Медикам с материка, решившим работать в Крыму, будут компенсировать стоимость аренды жилья. Соответствующие средства планируется заложить в бюджет 2018 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике не хватает около 900 врачей, дефицит отмечен по всем специальностям. Особенно сложная ситуация складывается на селе.

Министр здравоохранения РК Александр Голенко неоднократно заявлял, что найти квалифицированных врачей до 45 лет, готовых переехать на село, очень непросто. Низкие зарплаты, отсутствие собственного жилья, не всегда удовлетворительные условия работы не привлекают хороших специалистов. А выпускников Крымской медицинской академии не заманить даже миллионом. К примеру, в 2015 году только трое молодых крымских врачей подали заявки на участие в программе.

Проблемы с жильем – одна из основных причин, почему врачи не хотят ехать и в крымские города: сегодня снять квартиру большинству приезжих медиков просто не по карману.

Так, по итогам августа средняя цена ялтинской однокомнатной квартиры в среднем составила 21 тысячу 13 рублей. «Двушку» предлагали за 32 тысячи 841 рубль. В июле было дороже. В Симферополе приходится платить в среднем 23 тысячи за однокомнатную квартиру и 30 тысяч – за двухкомнатную. И цены на жилье ежемесячно растут. А средняя зарплата врачей, например, в областной больнице имени Семашко в июле составила 22 тысячи рублей, медсестер – 13 тысяч. Поэтому правительство республики решило компенсировать ежемесячно до 30 тысяч рублей, потраченных на аренду жилья, врачам, приехавшим с материка.

Будет увеличена помощь для медиков, согласившихся работать в сельской местности – подъемные составят 1,5 млн рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.09.17

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