Симферополь оказался в хвосте рейтинга соседского дружелюбия

Симферополь вошел в 10-ку самых недружелюбных городов России: местные жители не очень хорошо ладят с соседями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сайт Domofond.ru провел масштабное исследование отношения жителей России к своим соседям.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». В опросе приняли участие 258,5 тысячи человек. На основе полученных данных аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

В среднем, респонденты оценили отношения с соседями на 7,6 балла из 10 возможных.

Это соответствует аналогичному показателю прошлого года. При этом разница между городами, получившими максимальную и минимальную оценки, составляет 1,8 балла, что в целом говорит о положительном опыте взаимодействия людей, проживающих по соседству.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли города Северо-Кавказского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Выше всех, как и годом ранее, оценили отношения с соседями в Грозном – на 8,8 балла из 10 возможных. «Культура добрососедства в городе основана на родственных и социальных связях, их национальной и конфессиональной общности», – отмечают аналитики.

В нижней части рейтинга представлены преимущественно города Дальнего Востока и Центральной России. Наименьший балл получили Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре.

Симферополь занимает 10-е место с конца (91 из 100). За год столица Крыма опустилась в рейтинге соседского дружелюбия на 5 строчек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.17

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