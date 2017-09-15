В Крым повторно пришла весна (ФОТО)

В осеннем Крыму зацвели магнолия, яблоня и сирень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные жители в социальных сетях выкладывают фотографии необычных для сентября явлений. Так, на набережной Ялты распустились цветы магнолии, несмотря на то, что характерное время цветения для этого растения – весна. В Судаке цветет яблоня, а в Севастополе распустилась сирень.

Специалисты в один голос твердят, что необычные явления связаны с аномальными температурами. Растения думают, что вновь пришла весна, поэтому и радуют цветением. «Обычно в это время температуры ниже и уже прохладнее. У растений физиологический сбой. Это не должно негативно повлиять на деревья и кустарники, так как это единичные явления. На деревьях не массовое цветение, а остальные цветы распустятся весной. Опаснее для цветущих зимние и весенние повреждения, когда заморозки вызывают гибель почек», – рассказал РИА «Новый День» заведующий лаборатории южных плодовых культур Никитского ботанического сада Анатолий Смыков.

Фото группы «Подслушано Ялта» (VK)

Ялта, Анастасия Зук

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