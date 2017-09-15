«Я ваш новый президент…» Порошенко объявил себя главой мира

Президент Украины Петр Порошенко объявил себя президентом мира и попросил у США летальное оружие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Киеве проходит 14-ая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии «Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?». Во встрече принимают участие вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович; бывшие госсекретари США Кондолиза Райс и Джон Керри, бывший министр обороны США Роберт Гейтс, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Выступая на встрече, Порошенко выразил надежду, что Украина получит от США не только оборонительное, но летальное вооружение, и заявил: «Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира, и я президент мира».

На этом самопровозглашенный глава мира не остановился и заверил собравшихся, что Украина не даст России напасть на Европу: «Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы опять-таки выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока», – цитирует Порошенко «Интерфакс».

А для тех, кого смутил пафос его высказываний, глава Украины подчеркнул: «С Москвой всегда надо быть готовым к худшему…»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.09.17

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