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В Севастополе бывший медик заработал 500 тысяч рублей за правильный прогноз

В Севастополе бывший медик заработал 500 тысяч рублей за правильный прогноз

В Севастополе заместитель главврача онкодиспансера попался на мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА , в сентябре прошлого года на сайте госзакупок проходил открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей здания онкологического диспансера. Замглавврача сообщил одному из предпринимателей, участвующих в конкурсе, что он имеет возможность обеспечить его фирме победу. За содействие медик потребовал 3% от стоимости заказа, хотя повлиять на итоги конкурса был не в силах. А когда в октябре по итогам конкурса выиграла фирма того самого подрядчика, то медик потребовал вознаграждение. Предприниматель, не понимая, что злоумышленник не имеет отношения к победе, согласился передать ему 500 тысяч рублей. Правда, распорядиться полученными деньгами мужчина не успел, так как был задержан с поличным.

Экс-врач подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, пресс-служба СК Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.09.17

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