В Крыму снова обнаружили фальшивые деньги

Крымчанин попался на сбыте фальшивых денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59-летний мужчина пытался расплатиться поддельной купюрой номиналом 1 тыс рублей в одном из магазинов Керчи. Продавец проверила банкноту на детекторе, который опознал фальшивку. Женщина сообщила на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленника доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. Напомним, крымчане несут фальшивые деньги не только в магазины, но и в банки, несмотря на то, что за попытку сбыта заведомо поддельных банковских банкнот предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.09.17

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