Пятница, 15 сентября 2017, 15:44 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Крыму снова обнаружили фальшивые деньги

В Крыму снова обнаружили фальшивые деньги

Крымчанин попался на сбыте фальшивых денег.

Как передает корреспондент РИА , 59-летний мужчина пытался расплатиться поддельной купюрой номиналом 1 тыс рублей в одном из магазинов Керчи. Продавец проверила банкноту на детекторе, который опознал фальшивку. Женщина сообщила на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленника доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. Напомним, крымчане несут фальшивые деньги не только в магазины, но и в банки, несмотря на то, что за попытку сбыта заведомо поддельных банковских банкнот предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.09.17

ЕС обвинили в гибридной войне против Крыма. / «Я ваш новый президент…» Порошенко объявил себя главой мира. / В Севастополе бывший медик заработал 500 тысяч рублей за правильный прогноз.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Крымчане рассчитываются фальшивыми деньгами в банках и магазинах

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Охота на прогульщиков: в Крыму будут искать школьников, гуляющих во время уроков в парках и супермаркетах

ЕС обвинили в гибридной войне против Крыма

«Я ваш новый президент…» Порошенко объявил себя главой мира

В Севастополе бывший медик заработал 500 тысяч рублей за правильный прогноз

Симферополь оказался в хвосте рейтинга соседского дружелюбия

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости