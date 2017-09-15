Охота на прогульщиков: в Крыму будут искать школьников, гуляющих во время уроков в парках и супермаркетах

Во второй половине сентября пройдет всекрымский рейд по выявлению детей, гуляющих по городским улицам, в парках, скверах и торговых центрах во время школьных занятий.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Минобраза, проверка будет проходить в течение двух-трех дней.

«Мы договорились с администрациями крымских городов и поселков о создании специальных рабочих групп из представителей правоохранительных органов, соответствующих служб и родительских комитетов. Они пройдут по общественным местам, которые могут заинтересовать школьников: парки, супермаркеты, торговые центры с яркими витринами. Конечно, возле школ (в Крыму их 530 – прим. «НД») никто ходить не будет. Глупо искать детей там, откуда им хочется поскорее сбежать», – рассказали в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Минобраза Крыма Антона Гарькавца, в случае обнаружения ребенка, никто не будет сразу обвинять его и родителей в прогулах уроков или неправильном воспитании.

«С ребенком будет проведена беседа. Будем выяснять, почему он не в школе. Может его мама за хлебом отправила или по каким-то причинам уроки в школе отменили», – сообщил представитель министерства, отметив, что главная цель мероприятие – обратить внимание родителей и общественности на то, что несовершеннолетние находятся без присмотра взрослых.

Если же выясниться, что ребенок действительно прогуливает, то участники рейда будут разбираться, почему родители не контролируют своих чад и школа не интересуется, где их ученик. По словам Гарькавца, в Крыму не ведется учет систематических пргульщиков по неуважительным причинам, но, скорее всего, этот процент невысок.

Отметим, что во многих российских регионах работают специальные «горячие» линии, позвонив на которые, можно сообщить, что ребенок не посещает школу. В Крыму пока не планируют перенимать этот опыт.

«У нас на сайте министерства есть телефоны «горячей» линии, на сайте МВД тоже есть специальная – детская. Можно звонить на них. Но человек, который хочет сообщить что-то, должен быть уверенным, что его информация достоверная», – добавил пресс-секретарь.

Симферополь, Оксана Мурзина

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