«Кто я такой?» – глава Еврокомиссии заявил о безусловном праве территорий на самоопределение И забыл о Крыме

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с уважением отнесется к результатам голосования по вопросу каталонской независимости от Мадрида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом глава Еврокомиссии отметил, что Каталония сразу после референдума не сможет стать членом Евросоюза, а для присоединения к ЕС новому государственному образованию нужно будет пройти ту же процедуру, что и другим странам.

«Кто я такой, чтобы рассказывать людям, что они должны думать, если их соблазнит независимость?», – заявил «Euronews» Юнкер, хотя ранее неоднократно выступал за сохранение целостности Испании.

Очевидно, Юнкер учитывает лишь волю европейцев, так как страны ЕС категорически не признают референдум в Крыму, который состоялся в 2014 году. Тогда за возвращение Крыма в состав России проголосовали более 95% жителей полуострова.

Однако ЕС продолжает жёсткую санкционную политику в отношении крымчан, несмотря на их свободное волеизъявление.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.09.17

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