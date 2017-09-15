Порошенко с группой друзей планирует посетить Ялту в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко намерен уже в следующем году провести в Ялте международную конференцию. А до этого, рассчитывает «вернуть» Крым и Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возвращать неподконтрольные территории украинский президент собирается «мирно».

Об этом Порошенко заявил на 14-й международной конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая проходит в Киеве.

«Это единственная для нас стратегия, чтобы мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизовым режимом и соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас есть», – заявил Порошенко.

Для этой цели украинский лидер надумал создать «международный круг друзей»: «Я хочу предложить идею создания круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных действий. Я планирую подробно обсудить эту инициативу во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН», – отметил Порошенко.

Напомним, украинский лидер постоянно заявляет, что в силах вернуть российский Крым – то мирным путем, то силой.

Отметим, что за три с половиной года, прошедших после референдума на полуострове, ни одно заявление Порошенко, касающееся Крыма, Донбасса или самой Украины, так и не сбылось.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.09.17

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