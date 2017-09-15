Пожилого моряка-грека подняли с борта в 110 км от берега и доставили в реанимацию Симферополя

Крымские спасатели эвакуировали моряка с греческого судна «PRAETORIUS».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в Центр управления кризисных ситуаций поступило сообщение о том, что с борта судна «PRAETORIUS», которое находится в 60 морских милях от Севастополя, требуется срочная эвакуация члена команды иностранного судна.

Из международного аэропорта «Симферополь» в район местонахождения судна был направлен вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями и реаниматологом Росавиации. В скором времени 64-летний гражданин Греции был поднят с палубы корабля и доставлен в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Напомним, Евросоюз ввел и четвертый год продлевает жесткие санкционные меры в отношении Крыма, которые касаются в том числе сложного медицинского оборудования.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.09.17

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