В Крыму вынесли приговор водителю «КАМАЗа», задавившему женщину и годовалого ребенка

В Крыму вынесли приговор водителю, который в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть женщину и годовалого ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло 27 мая в Массандре. Водитель «КАМАЗа», несшийся со стороны поселка Никита, не справился с управлением. Грузовик вынесло на тротуар. Неуправляемый «КАМАЗ» не смогли удержать ни бетонное ограждение, ни высокие деревья, растущие у дороги. Машина снесла заграждения и слетела на детскую площадку. Проходившую по тротуару женщину с годовалым ребенком в коляске тяжелый грузовик просто раздавил своими колесами.

Следствием установлено, что мужчина управлял КАМАЗом в состоянии наркотического опьянения. За совершенное преступление суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что горе-водителю грозит срок до 9 лет лишения свободы.

Ялта, Анастасия Зук

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