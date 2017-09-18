Суд отложил рассмотрение дела по «крымским» турбинам

Основные слушания по иску Siemens к структурам «Ростеха» арбитражный суд Москвы назначил на 16 октября.

Как уже сообщал «Новый День», концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск в арбитражный суд Москвы, потребовав арестовать обнаруженные в Крыму газовые турбины и признать сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций недействительной. Первое заседание по делу состоялось сегодня.

Суд отклонил ходатайство ответчика ОАО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) об отложении предварительных слушаний, мотивированное тем, что законность договора поставки турбин от 16 октября 2015 года уже проверяется в арбитражном суде Москвы в рамках дела о банкротстве ОАО ТПЭ, пишут РИА «Новости». При этом суд удовлетворил ходатайство ООО «Сименс технологии газовых турбин» о переводе компании из ответчика в соистцы: в Siemens заявили, что претензии касаются только «Технопромэкспорта».

Напомним, российская дочка Siemens ООО «Сименс технологии газовых турбин» также подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Отметим, что иск к двум структурам «Ростеха» подан, так как ОАО «Технопромэкспорт» приобрела турбины Siemens для Тамани, а после перепродала их одноименному ООО, которое также принадлежит «Ростеху». Такая схема позволила обойти запрет установки турбин в Крыму: если в первой сделке были ограничения на перевозку оборудования в Крым, то во второй эта тема даже не поднималась. По мнению юристов, использованная «Ростехом» схема поставки турбин производства Siemens в Крым, предназначенных для ТЭС в Тамани, оставляет немецкой компании мало шансов оспорить в суде место установки оборудования.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 18.09.17

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