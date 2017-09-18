В Севастополе «частный детектив» поплатился за «прослушку»

В Севастополе «частный детектив» решил заработать на ревнивом муже, но теперь сам раскошелится.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, 44-летний местный житель передал «клиенту», заподозрившему свою жену в супружеской неверности, флеш-карту с детализацией входящих, исходящих звонков и смс-сообщений абонентского номера его супруги. За услуги севастополец попросил 30 тысяч рублей.

После передачи вознаграждения мужчину задержали сотрудники ФСБ. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 Уголовного Кодекса Российской Федерации («нарушение тайны переписки и телефонных переговоров граждан»). Ему грозит штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 18.09.17

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