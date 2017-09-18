Под Ялтой над пропастью завис автомобиль

В Крыму внедорожник едва не сорвался с обрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 17 сентября в районе скалы «Красный камень» под Ялтой: водитель автомобиля «Land Rover Discovery» не справился с управлением, и машина зависла над пропастью.

Права сторона внедорожника оказалась над крутым склоном. В любой момент автомобиль, в котором находились два человека, мог сорваться вниз. Ситуация осложнялась невозможностью использовать спецтехнику для буксировки авто.

Прибывшие на место спасатели использовали лебедку. Откатив машину в безопасное место, сотрудники «КРЫМ-СПАСа» помогли людям выйти из авто. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 18.09.17

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