Флаг Крыма поднимут над Антарктидой

Участники российской Антарктической экспедиции поднимут над континентом флаг Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полотнище будет поднято вместе с флагами Москвы и Санкт-Петербурга. Экспедиция на станцию «Прогресс» стартует в конце октября.

Заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк отметила, что «водружение» флага важно с политической точки зрения. По ее мнению, акция поможет признанию Республики Крым мировой общественностью.

Вернувшись из Антарктиды, участники экспедиции передадут флаг Крыма в один из музеев полуострова.

Напомним, в 1959 году 12 государствами был подписан Международный договор об Антарктиде, после этого континент стали называть «Континентом мира и дружбы».

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 18.09.17

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