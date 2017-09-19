В Раде предлагают захватить Москву

Противостояние Украины и России длится уже 500 лет и может разрешиться только после захвата украинской армией Москвы. Об этом заявила депутат Верховной Рады от Радикальной партии Оксана Корчинская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат, известный резко негативным отношением к России, считает, что договариваться с соседом бесполезно: «Наша победа возможна только тогда, когда мы освободим Россию, освободим Москву – иначе невозможно. Наша победа по-другому не наступит, эта угроза будет всегда. У них всегда будут эти амбиции, независимо от того, Путин будет там или придет какой-нибудь очередной якобы демократ, который скажет, что все равно «Крым наш»», – цитирует Корчинскую «Lenta.ru».

Украинские парламентарии не первый раз грозят переносом боевых действий на территорию России, напоминает издание. Так, в январе представитель фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук выразил мнение, что украинская армия способна победить российскую и провести парад на Красной площади, а в июле депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что противостояние в Донбассе закончится разрушением украинской армией Кремля.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.09.17

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