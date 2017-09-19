Минэнерго просит выделить 9 млрд рублей на энергосистему Крыма

Минэнерго РФ предлагает внести в уставный капитал ПАО «Российские сети» 9 млрд рублей из федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на госпортале нормативных правовых актов размещен проект, предполагающий соответствующие расходы в структуре федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Деньги должны быть направлены на развитие электросетевого комплекса в рамках реализации федеральных целевых программ в Крыму и Севастополе.

В 2018 году панируется выделить на эти цели 6 млрд рублей, в 2019 – 2,87 млрд рублей, остальное – в 2020-м.

Напомним, в данный момент энергосистема Крыма является дефицитной: объем собственной генерации составляет 460 МВт, еще 800 МВт поступает по энергомосту «Крым – Кубань». При этом потребление достигает 1 тысячи 442 МВт. Износ сетей достигает 60%. Наиболее проблемная ситуация отмечается в Черноморском районе и на Южном берегу Крыма.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.09.17

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