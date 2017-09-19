В Крым вновь пытались завезти чумную украинскую свинину

Граждане Украины не могут путешествовать без главного национального продукта и не оставляют попыток провезти сало в Крым.
Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по итогам прошлой недели сотрудники регионального Россельхознадзора задержали на автомобильных пунктах пропуска на границе с незалежной 54 кг сала и 34 кг свинины. Кроме того, украинцы спрятали в чемоданах и сумках 62 кг украинской колбасы и мясных деликатесов и более 400 яиц.
В Крым также пытались проникнуть шесть собак и один кот без ветеринарных сопроводительных документов об отсутствии у животных опасных заболеваний.
Отметим, что в настоящее время на Украине бушует эпидемия африканской чумы свиней (АЧС). С начала 2017-го года зарегистрировано 109 случаев массового заболевания. Новые вспышки зафиксированы в Винницкой, Донецкой и Одесской областях. От АЧС уже погибли 130 тысяч свиней. По данным Ассоциации животноводов Украины, ущерб составил 1 миллиард гривен.
На прошлой неделе Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР запретило ввоз украинской свинины на территорию народной республики в связи с ухудшением ситуации по африканской чуме свиней.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 19.09.17
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