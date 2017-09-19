Аксёнов: запрет на пешие прогулки в заповедниках – «чушь полная»

В Крыму разработают правила для передвижения пешком по заповедникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов поручил специалистам министерства природы и экологии Республики разработать регламент посещения крымских заповедников и особо охраняемых территорий.

В настоящее время проход в таких зонах разрешен только по экскурсионным маршрутам, от которых нельзя отклоняться.

«У нас много особо охраняемых территорий – это и заказники и заповедники. Давайте доработаем порядок посещения. Запрет – это чушь полная, огромные территории, куда нельзя ходить. Так не будет», – заявил глава крымского правительства и добавил, что ограничения нужны, но должны касаться они не пеших прогулок: «Ограничение на ведение деятельности, разжигание костров, а простое посещение никому не мешает», – заключил Аксенов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.09.17

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