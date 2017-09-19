Чечне и Башкирии перепало по куску Крыма

Чечня и Башкирия обзавелись в Крыму детским оздоровительным лагерем в Алуште и детским кардиологическим санаторием в Евпатории.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», решение о передачи этих объектов в госсобственность регионов принято сегодня на заседании Совета министров Крыма.

Напомним, что в июле текущего года согласие на отчуждение из госсобственности РК имущества детского оздоровительного центра и санатория дал республиканский Госсовет.

Крымские власти считают, что этот шаг позволит создать дополнительные рабочие места, ежегодно увеличивать доход республиканского бюджета и поднять уровень санаторно-курортной отрасли полуострова.

В результате Чеченская республика получает спальные корпуса, гостевые дома и другие строения детского оздоровительного центра, земельный участок площадью около 3 гектаров с парком и оборудованным пляжем и движимое имущество здравницы «Крымпотребсоюза», расположенной на берегу Черного моря в 15-ти километрах от Алушты.

Башкирам достанется имущество Клинического кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный»: спальные корпуса и хозяйственные сооружения санатория, земельный участок площадью более 10 га и движимое имущество здравницы на западном побережье Крыма, вблизи озера Мойнаки. Санаторный комплекс состоит из двух- и трехэтажных корпусов, реконструированных в 2004 году. На территории находятся парк, кинотеатр, спортплощадка, сауна, библиотека, корты, танцплощадка, медпункт.

Ранее глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил, что из республиканского бюджета будет выделена значительная сумма на глубокую модернизацию санатория, которую завершат уже к началу следующего туристического сезона.

Симферополь, Оксана Мурзина

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