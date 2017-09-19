Незаконная наружная реклама не поддаётся властям Симферополя

В Симферополе с начала года снесено менее половины незаконных рекламных конструкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за девять месяцев собственникам незаконных рекламных конструкций администрацией Симферополя было выдано 1016 предписаний, составлен 91 протокол. Но только 320 конструкций было демонтировано добровольно и еще 176 – снесено.

По словам начальника управления наружной рекламы и информации Алима Джалилова, по остальным рекламным конструкциям будут выдаваться повторные предписания, но уже собственникам помещений. Если собственники помещений не уберут рекламу самостоятельно, то она будет демонтирована.

Также Джалилов отметил, что с начала года бюджет Симферополя от аренды под размещение «наружки» пополнился на 4,5 млн руб.

В свою очередь временно исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Галина Александрова обратила внимание, что в городе не разработан порядок утилизации рекламных конструкций после их демонтажа и поручила исправить ситуацию.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 19.09.17

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