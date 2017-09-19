Назад к сохе и плугу: Украина очутилась в хвосте рейтинга по инновациям в экономике

Украина оказалась в десятке стран, чья экономика «застряла» на одном месте.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по версии аналитиков Bloomberg в ежегодном рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой страна заняла 42-е место из 50-ти, опустившись по сравнению с прошлогодними показателями на один пункт.

Россия заняла 26-е место: сказались санкции и снижение мировых цен на нефть.

Лидером рейтинга стала Южная Корея. Страна больше остальных участников рейтинга инвестирует в научные исследования и разработки, развивает производство с добавленной стоимостью и уделяет огромное внимание качеству высшего образования. В топ-10 попали также Швеция, Германия, Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Замыкают рейтинг Казахстан, Аргентина и Морокко. Отметим, что казахам в этот раз удалось улучшить свое положение и подняться с последнего места на 2 строчки выше.

При составлении исследования аналитики Bloomberg учитывают расходы на научные исследования и разработки, а также количество высокотехнологичных компаний в стране, вузов и процент жителей с высшим образованием по отношению к общему населению государства.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 19.09.17

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