На Крымской трассе в лобовой аварии погибли люди (ФОТО)

В Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли три человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельная авария произошла накануне днем. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны Белогорска в направлении села Приветное на большой скорости, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».

В результате аварии водитель и два пассажира легкового авто от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир «ВАЗа» выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Водитель грузовика в медицинской помощи не нуждался.

Фото пресс-службы Крым-СПАС

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 19.09.17

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