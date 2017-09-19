На Крымской трассе в лобовой аварии погибли люди (ФОТО)

В Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли три человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельная авария произошла накануне днем. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны Белогорска в направлении села Приветное на большой скорости, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».
В результате аварии водитель и два пассажира легкового авто от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир «ВАЗа» выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Водитель грузовика в медицинской помощи не нуждался.
Фото пресс-службы Крым-СПАС
Белогорск, Анастасия Зук
Белогорск. Другие новости 19.09.17
Назад к сохе и плугу: Украина очутилась в хвосте рейтинга по инновациям в экономике. / Незаконная наружная реклама не поддаётся властям Симферополя. / Чечне и Башкирии перепало по куску Крыма. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»