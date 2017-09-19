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Крым

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На Крымской трассе в лобовой аварии погибли люди (ФОТО)

На Крымской трассе в лобовой аварии погибли люди (ФОТО)
Фото пресс-службы Крым-СПАС

В Белогорском районе в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли три человека.

Как передает корреспондент РИА , смертельная авария произошла накануне днем. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны Белогорска в направлении села Приветное на большой скорости, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».

В результате аварии водитель и два пассажира легкового авто от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир «ВАЗа» выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Водитель грузовика в медицинской помощи не нуждался.

Новый День: На Крымской трассе в лобовой аварии погибли люди (ФОТО)
Новый День: На Крымской трассе в лобовой аварии погибли люди (ФОТО)

Фото пресс-службы Крым-СПАС

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 19.09.17

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