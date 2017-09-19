В Севастополе бахчисарайского рецидивиста ждёт скамья подсудимых – ограбил и избил подростка

В Севастополе под суд пойдет 48-летний житель Бахчисарайского района, который избил и ограбил 15-летнего севастопольца.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, 19 июня текущего года мужчина вырвал из рук подростка мобильный телефон. В ответ на просьбу вернуть телефон, мальчик получил два удара по лицу.

Скрывшегося с места преступления крымчанина задержали спустя некоторое время. В отношении него завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья ).

В ходе расследования выяснилось, что грабитель уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим. Максимальное наказание, которое ему грозит за новое преступление, – 7 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 19.09.17

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