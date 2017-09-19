Понять и продлить: Заксобрание Севастополя утвердило всех бывших замов Овсянникова

Депутаты Законодательного собрания Севастополя одобрили все предложенные губернатором кандидатуры прежних заместителей.

Как уже сообщал «Новый День», свои кресла сохранили четверо из пяти севастопольских вице-губернаторов. Лишь Дмитрий Гладский, фигурант «врачебного скандала», написал заявление «по собственному желанию». Его место заняла исполняющая обязанности председателя правительства Севастополя Алсу Гайнутдинова.

Таким образом, вопросами образования, культуры и здравоохранения города займется Юрий Кривов, прибывший из Пензенской области. Общественные коммуникации Севастополя, взаимодействие с органами местного самоуправления, общественную безопасность города будет курировать бывший мэр закрытого города в той же Пензенской области Вячеслав Гладков. За экологию, городское хозяйство и транспорт спросят с Владимира Базарова, поменявшего суровый и холодный Сургут на теплый Крым. Илья Пономарев из Удмуртии берет на себя сельское хозяйство, а также экономическую, налоговую и финансовую политику Севастополя. Алсу Гайнутдинова, приехавшая в город из Москвы, будет лоббировать интересы Севастополя на федеральном уровне.

«Все представленные кандидатуры являются профессионалами в своих отраслях. Это единая команда, работающая на благо Севастополя. Все из представленных кандидатов сердцем полюбили Севастополь и готовы служить ему как родному городу», – цитирует Овсянникова РИА Крым.

Пока заявления о планах работы сделали только двое из пяти вновь избранных помощников севастопольского градоначальника.

Так, Алсу Гайнутдинова заявила, что займется «интеграцией Севастополя в экономику России». При этом пообещала в случае необходимости привести «инвесторов за руку».

Владимира Базарова же очень беспокоят фасады городских зданий. Чиновник обещает перенять опыт властей Санкт-Петербурга, которые в рамках программы «Фасады города» не только побелили старые дома, но и сделали «художественную подсветку».

Отметим, сегодня также стало известно о том, что новым сенатором от Севастополя в Совете Федерации РФ стал вице-адмирал Черноморского флота Валерий Куликов.

Севастополь, Оксана Мурзина

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