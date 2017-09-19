Керченский морской завод 8 лет арендовал непригодное оборудование

Оборудование керченского морского завода «Фрегат» спишут и сдадут на металлолом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод с 2009 года арендует у республики специализированное оборудование, которому больше 30 лет.

Из-за морального и физического износа техники, ей никто не пользуется, а завод лишь платит деньги за аренду.

На заседании комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям было принято решение о списании оборудования. В бюджет республики будут возвращены деньги по стоимости металла.

Керчь, Мария Моссур

Керчь. Другие новости 19.09.17

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